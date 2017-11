Preisgekröntes Konzert-Duo zu Gast in Hennekens Hof

gn Bad Bentheim. Die Pianistin Marie Rosa Günter und der Cellist Stanislas Emanuel Kim sind am Sonntag, 12. November, um 15.30 Uhr im „Kleinen Musiktheater“ in Hennekens Hof, Wilhelmstraße 40 in Bad Bentheim, zu Gast. Das Duo ist Preisträger bei der „8th Swedish International Duo Competition 2014“ gewesen.

Marie Rosa Günter, geboren 1991, wurde vielfach mit Preisen und Stipendien ausgezeichnet. So erhielt sie beispielsweise den Klassik-Sonderpreis der Stadt Münster und des WDR, den 1. Preis beim Internationalen Grotrian-Steinweg Klavierspielwettbewerb. Außerdem war sie 2009 Stipendiatin des Richard-Wagner-Verbandes. Marie Rosa Günter konzertierte bereits in Finnland, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Japan, und Russland. Solistische Höhepunkte ihrer musikalischen Biografie waren unter anderem Einladungen zum Bachfest Leipzig, zu den Köthener Bachfesttagen, dem Braunschweiger Classix-Festival, dem Festival Transeuropéennes in Frankreich sowie Radioaufnahmen.

Stanislas Emanuel Kim, geboren 1993, errang mit neun Jahren bereits das Abschlussdiplom „Diplôme de Fin d’Etudes“ und spielte die ersten öffentlichen Konzerte in Frankreich. 2011 wurde Stanislas Kim Preisträger des Internationalen Brahms Wettbewerbs in Österreich und des Internationales Hindemith Wettbewerbs in Berlin. Er gewann außerdem den Gundlach Musikpreis in Hannover. Seitdem ist er Stipendiat der Gundlach Stiftung und der Ottilie-Selbach-Redslob-Stiftung. Als Solist und Kammermusiker konzertiert er regelmäßig in verschiedenen europäischen und asiatischen Ländern.

Am 12. November bringen Marie Rosa Günter und Stanislas Emanuel Kim die Gambensonate Nr. 1, G-Dur BWV 1027 von Johann Sebastian Bach sowie Fantasiestücke für Violoncello und Klavier von Robert Schumann und die Sonate für Violoncello und Klavier von Dmitri Schostakowitsch zu Gehör.

Eintrittskarten für das Konzert sind zum Preis von 18 Euro erhältlich, Inhaber der GN-Card zahlen 16 Euro, Schüler erhalten die Karten für 8 Euro. Zu kaufen gibt es die Tickets bei Hennekens Hof unter Telefon 05922 777195, bei der Touristinformation Bad Bentheim, Telefon 05922 98330, sowie bei der Buchhandlung Viola Taube in Nordhorn unter Telefon 05921 16993.