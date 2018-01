Empfehlung - Posaunen begrüßen in Gildehaus das neue Jahr

sh Gildehaus. Anmutige und beschwingte Klänge haben am Sonntagnachmittag die reformierte Kirche in Gildehaus erfüllt: Der Junge Posaunenchor Grafschaft Bentheim (Jupo) brachte seine geistliche Neujahrsmusik zur Aufführung. Nach dem Erfolg der Premiere in Veldhausen vor zwei Jahren ging das Konzert nunmehr in der Obergrafschaft über die Bühne. Unter Leitung von Landesposaunenwartin Helga Hoogland und mit Unterstützung von Mitgliedern des reformierten Landesbläserensembles ließen die jungen Musiker sowohl traditionelle als auch moderne religiöse Stücke erklingen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/posaunen-begruessen-in-gildehaus-das-neue-jahr-221874.html