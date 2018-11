Polizisten decken bei Kontrolle viele Verstöße auf

Polizisten und Zöllner haben am Donnerstag 140 Fahrzeuge und 100 Personen am Grenzübergang Waldseite an der Autobahn 30 kontrolliert. In gut 100 Fällen stellten die Beamten Verstöße und Beanstandungen fest.