Polizei sucht nach mutmaßlicher Diebin

gn Bad Bentheim. Bereits am 15. September ist es in einem Bentheimer Supermarkt zu einem Taschendiebstahl gekommen. Wie die Polizei nun mitteilte, befanden sich in dem entwendeten Portemonnaie der 91-jährigen Besitzerin unter anderem eine EC-Karte sowie die dazugehörige Geheimzahl. Bereits wenige Minuten nach dem Diebstahl soll eine auf den Bildern der Videoüberwachung zu sehende Frau 1000 Euro vom Konto der Geschädigten abgehoben haben.

Zeugen, die Hinweise zu der abgebildeten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05922 9800 bei der Polizei in Bad Bentheim zu melden. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Frau aus dem angrenzenden Nordrhein-Westfalen oder aus dem niederländischen Grenzgebiet stammen könnte.