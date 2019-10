Polizei sucht mit Phantombild nach Messerstecher

Waldseite Wie bereits mehrfach berichtet, ist es am Dienstagabend zwischen 19.15 und 20 Uhr auf dem zu Bad Bentheim gehörenden A30-Rastplatz Waldseite Süd zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Die Polizei sucht nun mit einem Phantombild nach dem möglichen Täter. Das 18-jährige Opfer gab an, zur Tatzeit von dem bislang unbekannten Mann mit einem Messer schwer verletzt worden zu sein. Der Täter sei anschließend in unbekannte Richtung geflohen.

Zeugen, die Hinweise zu der abgebildeten Person geben können oder sonst sachdienlich zur Aufklärung des Falles beitragen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei in Lingen zu melden.