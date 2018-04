Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann?

sb Gronau/Bad Bentheim. Am 18. Februar 2018 ist auf der Gildehauser Straße/Ecke Hagelsweg in Gronau ein Auto aufgebrochen und dabei auch eine EC-Karte gestohlen worden. Noch am selben Tag wurde bei einer Volksbankfiliale in Bad Bentheim mit der gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten Bargeld abgehoben. Der Täter wurde dabei videografiert.

In Bardel zwischen Gronau und Bad Bentheim wurde eine Handtasche gefunden, die ebenfalls aus dem Pkw gestohlen worden war.

Ein Richter hat nun Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann angeordnet, der beim Abheben des Geldes videografiert wurde. Wer den Mann kennt oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo in Gronau, Telefon 02562 9260, zu melden.