Polizei fasst mutmaßlichen Autoknacker in Bad Bentheim

Bad Bentheim Ein Polizeihubschrauber kreiste am Sonntagnachmittag über Bad Bentheim. Laut eines Polizeisprechers, waren die Beamten auf der Suche nach einem Verdächtigen, der in der Nähe des Badeparks Autos aufgebrochen haben soll. Dabei sei der Täter gestört worden und in ein angrenzendes Maisfeld geflohen. Die Polizei nahm die Fahndung auf. „Wir haben den Täter gefunden und vorläufig festgenommen“, berichtet ein Polizeisprecher den GN. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/polizei-fasst-mutmasslichen-autoknacker-in-bad-bentheim-317501.html