Polizei entdeckt 26 Kilogramm Drogen bei Grenzkontrolle

gn Gildehaus. Die Bundespolizei hat am Samstag einen mutmaßlichen Drogenschmuggler am Grenzübergang Gildehaus festgenommen. Das teilte die Polizei Sonntag mit. Der 27-Jährige war mit seinem Kleintransporter über die Autobahn 30 aus den Niederlanden in die Bundesrepublik Deutschland eingereist. Gegen 18 Uhr wurde das Fahrzeug auf dem Parkplatz „Bentheimer Wald“ angehalten und im Zuge der Kontrollen an der Schengen-Binnengrenze zu den Niederlanden anlässlich des G20-Gipfels grenzpolizeilich kontrolliert (die GN berichteten).

Bei der Überprüfung verwickelte sich der 27-jährige Pole in Widersprüche. Außerdem blieb den Kontrollkräften die Nervosität des Mannes nicht unbemerkt. Gemeinsam mit Beamten des Hauptzollamtes Osnabrück wurde das Auto des Mannes darum genauer überprüft.

Kiloweise Drogen im Sofa

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten mehre Tüten mit Rauschgift. In einem Sofa im Laderaum waren rund 9,2 Kilogramm Marihuana, 9,2 Kilogramm Haschisch, 6,9 Kilogramm Amphetamin und 1,1 Kilogramm Gramm Crystal Meth versteckt. Die beschlagnahmten Drogen haben einem „Straßenverkaufswert“ von rund 360.000 Euro.

Damit endete der Schmuggelversuch an der deutsch-niederländischen Grenze. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben.

Grenzkontrollen wegen Demonstranten

Der 27-Jährige wurde am Sonntagvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und der Mann wurde der nächsten Justizvollzugsanstalt überstellt. Die abschließenden Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

Die Grenzkontrollen der Bundespolizei erfolgen lageabhängig an allen deutschen Schengen-Binnengrenzen. Sie sollen die Anreise potenzieller Gewalttäter in das Bundesgebiet verhindern und zu einem störungsfreien Verlauf des G20-Gipfels beitragen. Reisende müssen daher mit entsprechenden Kontrollen rechnen.

Karte