Poetry-Slammer Wintels tritt in Bochum und Schüttorf auf

Bad Bentheim/Schüttorf „Donnerstag präsentiere ich einen ganzen Abend, was ich mir in den letzten 30 Jahren alles ausgedacht habe! Damit ich nicht alleine bin, hab ich auch noch den fantastischen Binyo als Vorband! Und damit wir nicht alleine sind: Kommt sehr gerne vorbei!“, kündigt der 25-jährige Bad Bentheimer mit einem Augenzwinkern auf seiner Facebook-Seite an. Der gebürtige Grafschafter gewann 2016 die Poetry Slam-Landesmeisterschaften des Landes Niedersachsen. Für seinen Auftritt am Donnerstag, 25 Oktober, in der Jahrhunderthalle, An der Jahrhunderthalle 1, 44793 Bochum, gibt es noch Tickets unter www.love-your-artist.de.

Und so kündigen die Veranstalter die Veranstaltung „Florian Wintels live in Bochum“ an: „Flori singt Lieder, erzählt Geschichten und trägt Gedichte vor. Das alles macht er so intensiv und energetisch, dass es nicht nur ihm die Schweißperlen um die Ohren treibt, hinter denen er es Faust dick hat. Er nimmt das Publikum an die Hand und mit auf eine Reise, vorbei an spektakulären Reimen, wilden Pointen, verträumt bis verrückten Gitarrenklängen und er versucht dabei, sehr süß auszusehen. Kurz: Es könnte nett werden, wenn die ,rappende Slammaschine‘‘ (ARD) denen, die ihm gewillt sind zu zuhören, in relativ kurzer Weile sehr viel Abend bietet.“

Erstmals plattdeutscher Poetry Slam in Grafschaft

Auch in der Grafschaft wird Florian Wintels bald wieder zu Gast sein: Am Samstag, den 3. November um 20 Uhr findet erstmals in der Grafschaft Bentheim ein plattdeutscher Poetry Slam statt. Der „Dichter-Wettstreit“ im „KunstWerk“ Schüttorf ist Teil des Festivals „PlattSatt!“, der von der Emsländischen Landschaft veranstaltet wird. Fünf Autoren treten an, um ihre Gedanken mit Wortwitz und Poesie auf die Bühne zu bringen. Der Sieger oder die Siegerin wird anschließend vom Publikum gekürt.

Auftreten werden Gesche Gloystein aus Brake und Jaqueline Lindemeyer aus Kiel. Beide hatten bereits zahlreiche Auftritte in Schleswig- Holstein und Oldenburg. Auch dabei sein wird der Autor und Moderator Achim Kußmann. Eingeladen ist auch Jan Ladiges. Der Nordfriese arbeitet tagsüber als Landschaftsgärtner und ist abends als Poetry Slammer unterwegs. Nach Schüttorf kommt auch Helge Albrecht, der neben seinen zahlreichen Auftritten regelmäßig in der Sendereihe „Hör mal´n beten to“ auf NDR 1 Welle Nord zu hören ist.

Moderiert wird der Abend von Florian Wintels. Für Musik sorgt Kristie Berns aus Haselünne mit ihrer Band „2B“. Mit ihren plattdeutschen Popsongs stand sie bereits zweimal im Finale des Bandcontests „Plattsounds“.

Der Eintritt beträgt 7 Euro an der Abendkasse. Eintrittskarten sind direkt im „KunstWerk“, telefonisch unter 05923 9023554, per E-Mail unter info@kunstwerk-schuettorf.de oder unter www.proticket.de (zuzüglich Systemgebühren) und bei allen ProTicket Vorverkaufsstellen erhältlich.