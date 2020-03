Empfehlung - Pläne für Bad Bentheimer Schlosspark-Update genehmigt

Bad Bentheim Der Schlosspark zu Füßen von Burg Bentheim präsentiert sich seit fast 50 Jahren nach alten Plänen im Stil fürstlicher Gärten des 18. Jahrhunderts. Trotz liebevoller Pflege und Erweiterungen, beispielsweise um den als Miniatur-Burganlage angelegten Wasserspielplatz oder das 1999 eröffnete Sandsteinmuseum, ist der Schlosspark „in die Jahre gekommen“. Eine Modernisierung, oder in Neudeutsch „ein Update“, steht daher seit geraumer Zeit auf der Agenda der Stadt. In diesem Rahmen hat Landschaftsarchitektin Astrid Adam aus Hannover für das Projekt „Zukunft Stadtgrün – Schloss- und Forstpark Bad Bentheim“ ein Konzept, genannt „Parkpflegewerk“ erstellt, nach dem die Anlagen überarbeitet werden sollen. Abgestimmt wurden die Pläne mit der Oberen Denkmalbehörde in Hannover.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/plaene-fuer-bad-bentheimer-schlosspark-update-genehmigt-346832.html