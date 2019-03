Empfehlung - Pkw und Lkw prallen auf Autobahnbrücke zusammen

Bad Bentheim Auf der Baumwollstraße in Höhe der Autobahnbrücke sind am Sonnabend gegen 16.15 Uhr zwei Autos verunglückt. Ein Personenwagen aus den Niederlanden mit vier Insassen war von der Autobahn gekommen und wollte nach links auf die Baumwollstraße einbiegen. Dabei stieß er mit einem Lastwagen aus Borken zusammen, der in Richtung Gronau unterwegs war. Der Fahrer des Pkw musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, seine Mitfahrer blieben unverletzt. Auch der Lkw-Fahrer kam ohne Verletzungen davon. Der Unfall führte vorübergehend zu leichten Verkehrsbehinderungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/pkw-und-lkw-prallen-auf-autobahnbruecke-zusammen-285780.html