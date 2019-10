Empfehlung - Pflegekräfte verhindern bei Brand in Bentheim Schlimmeres

Bad Bentheim Ein Toaster hat am Freitag in einem Zimmer im Pflegeheim „An der Diana“ in Bad Bentheim Feuer gefangen. Offenbar hatte die Bewohnerin den Toaster auf den Herd abgestellt. Er entzündete sich. Als die Brandmeldeanlagen losgingen, handelten die Pflegekräfte sofort. Sie alarmierten die Feuerwehr und begannen selbst mit Feuerlöschern den brennenden Toaster zu löschen, zusätzlich brachten sie die unverletzte Bewohnerin in Sicherheit. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/pflegekraefte-verhindern-bei-brand-in-bentheim-schlimmeres-324558.html