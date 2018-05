Empfehlung - Pfingstival:1200 Gäste feiern in Bardel

Bardel. Fast 1200 Menschen sind am Montag der Einladung der Franziskaner gefolgt und kamen zum 39. „Pfingstival" ins Kloster Bardel. Das Motto ihres Treffens lautete: „Dem Himmel so nah!". In der Klosterkirche rief Pater Wilhelm Ruhe den Menschen zu: „Jeder ist einmalig, jeder ist ein Volltreffer Gottes". Als Höhepunkt war die Landung von Fallschirmspringern aus Rheine geplant. Direkt vor der Klosterkirche sollten sie herunterkommen. Doch der starke Wind machte einen Strich durch die Rechnung. Aus Sicherheitsgründen mussten die Sprünge abgesagt werden. Möglicherweise werden sie im kommenden Jahr nachgeholt.(...)