Pferdevirus: Keine weiteren erkrankten Tiere im Sperrbezirk

gn Bad Bentheim. Auf einem Hof in Bad Bentheim waren Ende Juni bei einem Pferd Antikörper gegen das Virus der Ansteckenden Blutarmut der Einhufer (EIA) nachgewiesen worden. Bei der Erkrankung, die Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel befallen kann, handelt es sich um eine anzeigepflichtige Tierseuche, die für Menschen ungefährlich ist. Die Abteilung für Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Landkreises Grafschaft Bentheim hatte daraufhin einen Sperrbezirk festgelegt (die GN berichteten).

Die Experten teilen nun mit, dass die Untersuchungen im Sperrbezirk abgeschlossen sind und alle Laborergebnisse vorliegen. Es wurden keine weiteren positiven Pferde, die von der Krankheit befallen sind, ermittelt. Das Sperrgebiet bleibt allerdings so lange erhalten, bis alle Pferde nach 90 Tagen erneut mittels Blutprobe untersucht worden sind. Bis dahin bleiben alle Regelungen in Kraft.

„Ausnahmen von der Stallpflicht für die Haltung auf Weiden sind möglich, müssen jedoch beim Veterinäramt in Nordhorn beantragt werden“, heißt es beim Veterinäramt.

Die Chronologie im Einzelnen:

Am 6. Juni 2017 waren im Rahmen einer Eigenkontrolluntersuchung bei einem Pferd aus dem Landkreis Verden Antikörper gegen das Virus der Ansteckenden Blutarmut der Einhufer (EIA) nachgewiesen worden. Daraufhin wurde der betroffene Gesamtbestand amtlich untersucht und beprobt. Die Tiere waren klinisch unauffällig. Am 7. Juni erfolgte die amtliche Bestätigung des positiven Befundes durch das Friedrich-Löffler-Institut (FLI). Im Rahmen der epidemiologischen Untersuchung war dann festgestellt worden, dass das Pferd an einem offiziellen Poloturnier im Landkreis Grafschaft Bentheim teilgenommen hatte. Der Kontaktbestand im Landkreis Grafschaft Bentheim wurde umgehend aufgesucht und untersucht. Außerdem erfolgte die Sperrung des Kontaktbestandes. Mit Bestätigungsbefund vom 22. Juni wurde der Ausbruch der Ansteckenden Blutarmut der Einhufer (EIA) amtlich festgestellt und nun amtlicherseits ein Sperrbezirk ausgewiesen.

In der Folge waren die 25. internationalen Bentheimer Polotage ausgefallen. Acht Teams mit rund 160 Pferden hatten sich für das Jubiläumsturnier vom 7. bis zum 9. Juli auf dem Gut Hubertushof in Bad Bentheim angekündigt, doch das Virus hat die Pläne kurzfristig zunichtegemacht.