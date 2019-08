Personal sorgt in Obergrafschafter Freibädern für Sicherheit

Wenn die Sonne so wie in der vergangenen Woche vom Himmel brennt, suchen viele Grafschafter Abkühlung in den Freibädern der Städte und Gemeinden. Da wird es richtig voll in den Becken und auf der Liegewiese – und nicht immer bleibt es friedlich.