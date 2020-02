Empfehlung - Früherer Bad Bentheimer Lehrer jetzt Buchautor

Bad Bentheim Am Montag hat Siegfried Burghardt aus seiner Autobiografie „Im Westen war die Sonnenseite – Flucht zwischen zwei Fronten“, in der Schüttorfer Samtgemeindebücherei gelesen. Nicht sein erstes Werk. Bereits 2017 ist der erste Teil seiner Autobiografie erschienen, in der Burghardt über die Kindheit in Masuren schreibt. „Während meiner Berufszeit spielte die Erinnerung im Grunde keine Rolle“, sagt Siegfried Burghardt, der inzwischen im Kreis Gifhorn in der Nähe von Braunschweig lebt. Andere Dinge, die Familie, waren wichtiger. Nach seiner Pensionierung erzählte der frühere Lehrer immer häufiger. „Meine beiden Töchter haben mich dann auf die Idee gebracht, doch ein Buch darüber zu schreiben“, sagt er. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/pensionierter-lehrer-veroeffentlich-seine-autobiografie-344626.html