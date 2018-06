Empfehlung - Papenburger gewinnt Wortwahl Poetry Slam in Bad Bentheim

Bad Bentheim Tiefgründige Gedanken, Gesellschaftskritik oder lustige Wortwitze – beim 35. Wortwahl Poetry Slam im „Treff 10“ in Bad Bentheim wurde einmal mehr deutlich, wie umfassend der immer beliebtere Dichterwettstreit sein kann. Am Sonnabend traten sieben regionale und überregionale Poeten mit ihren selbstgeschriebenen Texten im Bentheimer Jugendtreff gegeneinander an. Der Preis in diesem Jahr: Die Bentheimer Bürste.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/papenburger-gewinnt-wortwahl-poetry-slam-in-bad-bentheim-239853.html