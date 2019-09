Empfehlung - Pannen bekräftigt: Schulzentrum nicht finanzierbar

Bad Bentheim Bad Bentheims Bürgermeister Dr. Volker Pannen hat auf seiner Facebook-Seite auf die Aussagen von CDU und FDP zur Schulentwicklungsdiskussion reagiert. Er schreibt: „Der Vorsitzende der CDU/FDP-Gruppe im Bad Bentheimer Stadtrat wird heute in den Grafschafter Nachrichten mit der Aussage zitiert: ‚Wir wollen das Schulzentrum, sobald es seriös finanzierbar ist.‘ Wir (Verwaltung) haben genau diese, aus meiner Sicht gut vertretbare Position vor einer Woche zum Anlass genommen, dem Finanzausschuss zu erklären: ‚Wir müssen uns, ob wir wollen oder nicht, von der Idee eines Schulzentrums zwischen den Stadtteilen Gildehaus und Bad Bentheim verabschieden.‘“ Sie sei aus heutiger Sicht zumindest in den nächsten 20 Jahren nicht seriös finanzierbar. „Und wir dürfen den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften in unserer Stadt bis dahin nicht den Schulraum-Stillstand zumuten, der in den vergangenen zwei Jahren bereits spürbar war“, teilt der Bürgermeister mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/pannen-bekraeftigt-schulzentrum-nicht-finanzierbar-320570.html