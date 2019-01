Empfehlung - Pannen: Bedaure das Verhalten der FDP

Bad Bentheim „Ich bedaure sehr, dass die FDP so agiert und in alte Verhaltensweisen verfällt. Wir haben in der Vergangenheit immer gut zusammengearbeitet.“ Als Auslöser für die Kritik sieht Pannen seine Landratskandidatur. „Wegen des Wahlkampfes greift mich die FDP jetzt auf Kosten der guten Zusammenarbeit an“, sagt Pannen. Insbesondere mit Peter Wiering sei die Zusammenarbeit sehr vertrauensvoll gewesen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/pannen-bedaure-das-verhalten-der-fdp-276950.html