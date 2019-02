Empfehlung - Palästinensisch-syrischer Pianist gibt Konzert in Gildehaus

Gildehaus Im Jahr 2015 ging das Foto des Pianisten um die Welt, der in den Trümmern des zerbombten syrischen Flüchtlingslagers Jarmuk in Damaskus spielt. Damals lud Aeham Ahmad jeden Tag sein altes Ukraina-Klavier auf einen Rollwagen und musizierte in den Ruinen, um gegen den Hunger zu protestieren und den Menschen in seinem Viertel Hoffnung zu geben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/palaestinensisch-syrischer-pianist-gibt-konzert-in-gildehaus-281131.html