Otto-Pankok-Schülerin vermacht Lebenswerk Gildehauser Museum

Gildehaus Die Künstlerin Ingrid Moll-Horstmann lebt in Paderborn und hat doch viele Beziehungen in die Grafschaft und das Emsland. Die 1936 geborene Künstlerin war die letzte Schülerin Otto Pankoks in der Zeichen– und Grafikklasse an der Kunstakademie Düsseldorf, bevor er 1956 in den Ruhestand ging. Damit steht Frau Moll-Horstmann in einer Reihe mit den bekannten Schülern Pankoks , Günter Grass, Werner Persy und Günther Uecker. Auch nach dem Studium blieb Ingrid Moll-Horstmann ihrem Lehrer und dessen Familie verbunden. Man besuchte sich, diskutierte über Kunst und tauschte sich über eigene Werke aus. Während Otto Pankok seinem einmal gefundenen Stil weitestgehend treu blieb, erlaubte sich die junge Künstlerin - ausgehend vom erlernten Holzschnitt – freie Experimente mit Druck und Farbe.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/otto-pankok-schuelerin-vermacht-lebenswerk-gildehauser-museum-343165.html