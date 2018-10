Otto-Pankok-Museum widmet sich malenden Frauen

In einer neuen Ausstellung zeigt das Otto-Pankok-Museum in Gildehaus ab Sonnabend Bilder von eher unbekannten Mahlerinnen um 1900 aus dem norddeutschen Raum. Unter anderem von Lisel Oppel, die auch kurzzeitig in Itterbeck gewohnt hat.