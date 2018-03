Empfehlung - Osterfeuer entfacht Ärger in Bad Bentheim

Bad Bentheim. Ein feuerrotes Banner ziert derzeit das Gelände der Freilichtbühne in Bad Bentheim. Aufgestellt hat es die Ortsfeuerwehr der Burgstadt. Auf dem Transparent prangt in weißen Lettern: „Wir sind umgezogen“. In roten Buchstaben – etwas schwieriger auszumachen – ist vom „Osterfeuer“ die Rede. Die Freiwillige Feuerwehr in der Burgstadt muss ihr traditionelles Osterfeuer in diesem Jahr an anderer Stelle abbrennen lassen. Bislang war es guter Brauch in Bad Bentheim, an der Freilichtbühne Hölzer, Geäst und Strauchschnitt in Vorbereitung auf das Osterwochenende aufzuschichten. Nach über 15 Jahren wird das nicht mehr möglich sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/osterfeuer-entfacht-aerger-in-bad-bentheim-229627.html