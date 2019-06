Empfehlung - Osnabrücker Zoll stellt 2,222 Kilogramm Marihuana sicher

Waldseite Die Drogen wurden in einem zuvor aus den Niederlanden eingereisten PKW gefunden. Der Fahrer gab an, für zwei Tage bei Bekannten in Waalwijk gewesen zu sein und jetzt zurück nach Polen zu wollen. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte er. Da der Reisende sehr nervös wirkte, entschlossen sich die Zöllner zu einer Intensivkontrolle des Autos. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/osnabruecker-zoll-stellt-2222-gramm-marihuana-sicher-304759.html