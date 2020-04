Online-Information zur zweiten Fremdsprache für Grundschüler

Bad Bentheim Aufgrund der Corona-Pandemie muss die Informationsveranstaltung am Burg-Gymnasium am 5. Mai zur zweiten Fremdsprache leider ausfallen, die für Schülerinnen und Schülern der 4. Klassen an Grundschulen und ihren Eltern vorgesehen war. Stattdessen gibt es ab 4. Mai Informationen dazu auf der Homepage der Schule: www.burg-gymnasium.de.

Die Anmeldungen zu den künftigen 5. Klassen finden wie geplant am 18. und 19. Mai im Forum des Burg-Gymnasiums an der Prof.-Prakke-Straße statt. Unter Einhaltung der Hygieneregeln können dann alle Fragen zu Anmeldung und Schulbesuch persönlich besprochen werden. Anmeldungen sind auch per E-Mail möglich an sekretariat@burg-gymnasium.de. Die Formulare dazu stehen ab 4. Mai auf der Schul-Homepage bereit. Nachfragen werden gerne auch telefonisch unter der Nummer 05922 90480 beantwortet.