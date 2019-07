Empfehlung - Oldtimerwochenende im August in Sieringhoek

Sieringhoek Wie in den vergangnen Jahren auch, war die Veranstaltung eigentlich für das zweite Juni-Wochenende vorgesehen. „Da war aber Pfingsten“, sagt Organisator Björn Busmann. Es habe sogar Überlegungen gegeben, die Veranstaltung ausfallen zu lassen. „Nach der Absage der Feldtage in Nordhorn stand bei uns das Telefon aber nicht mehr still“, sagt Björn Busmann. So fiel dann die Entscheidung für das Wochenende im August. 300 Anmeldungen gibt es schon – aus der Grafschaft, dem Emsland, den Niederlanden, aus dem Münsterland und aus Ostfriesland. „200 davon bleiben bei uns auf dem Campingplatz, die anderen sind Tagesausflügler“, erklärt Björn Busmann, auf dessen Elternhof das Oldtimerwochenende stattfindet. 100 Plätze auf dem Campingplatz seien noch frei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/oldtimerwochenende-im-august-in-sieringhoek--305856.html