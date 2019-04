Oldtimer-Saison in Bad Bentheim beginnt

Bad Bentheim Die Oldtimersaison in Bad Bentheim wird am kommenden Sonntag, 5. Mai, eröffnet. Die Oldtimerfans treffen sich ab 10 Uhr auf dem Herrenberg an der Südmauer der Burg, um ihre historischen Automobile nach dem Erwecken aus dem Winterschlaf den interessierten Besuchern zu präsentieren. Nach der langen Winterpause gibt es unter den Oldtimerbesitzern eine Menge Gesprächsstoff, die üblichen Benzingespräche über neue Errungenschaften oder vollendete Restaurationsarbeiten werden am Sonntag wieder aufgenommen.

„Im nunmehr 25. Jahr werden wieder Fahrer aus ganz Nordwestdeutschland, aus Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden in Bad Bentheim erwartet“, so die Veranstalter. Auch dieses Jahr rechnet Organisator Eckhard Stüker zum Saisonauftakt wieder mit über 100 Fahrzeugen unterschiedlichster Modelle und Baujahre.

Wie in den vergangenen Jahren starten die Oldtimer gegen 12.30 Uhr zu einer gemeinsamen Ausfahrt, die an diesem Sonntag nach Burgsteinfurt führt. Anlässlich des „Leinen- und Handwerkermarktes“ in der Innenstadt wird es dort auch eine Oldtimer-Ausstellung geben.

Die Oldtimertreffen auf dem Herrenberg finden wieder regelmäßig jeweils am 1. Sonntag im Monat von Mai bis Oktober statt. Infos unter: .grafschafteroldtimer-freundeig.de