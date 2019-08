Oldtimer-Freunde ackern auf der Diele Niehaus

Viele Freunde von alten Treckern treffen sich an diesem Wochenende in Sieringhoek. Hier gibt Maschinen ganz verschiedener Hersteller zu sehen – auch in Aktion auf den Feldern. Los ging die Veranstaltung mit einem Treckerkorso ab der Burg Bentheim.