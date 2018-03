Oettels Leitmotiv und Bollwerk: „Kreativität ist Freiheit“

Ulrich Oettel war viele Jahre Schulleiter am Missionsgymnasium in Bardel und ist nun Vorsitzender des Otto-Pankok-Museums. Sein bewegter Lebensweg hat ihn von Sachsen-Anhalt über Hamburg in die Grafschaft Bentheim geführt.