Empfehlung - Notfall-Treffpunkte sollen für schnellere Hilfe sorgen

gam Waldseite. „BB 020“ steht auf dem Metallschild, dass Thorsten Schütz, Vorsitzender des Seniorenbeirats der Stadt Bad Bentheim, und Bürgermeister Dr. Volker Pannen an die Schützhütte vor dem Bürgerhaus Waldseite anschrauben. Hinter dem Zahlencode verbirgt sich eine simple, aber möglicherweise lebensrettende Idee. Wer in Bad Bentheim in Notlagen gerät, kann nun beim Telefonat mit der Rettungsleitstelle nun die jeweilige Nummer des Notfall-Treffpunkts nennen, um so den Rettungskräften schnell und unkompliziert genau beschreiben zu können, wo er ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/notfall-treffpunkte-sollen-fuer-schnellere-hilfe-sorgen-229024.html