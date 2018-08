„Niedersachsenmetall“-Infotruck macht Station in Gildehaus

Mehr zu Karrieremöglichkeiten in der Metall- und Elektroindustrie erfahren Schüler am Montag, 20. August, und Dienstag, 21. August. Dann macht der „Niedersachsenmetall“-Infotruck Halt an der Grund- und Hauptschule Gildehaus.