Empfehlung - Niederländerin baut in Gildehaus Schafherde auf

Gildehaus Omas selbstgestricktes Leibchen war nicht nur warm, sondern kratzte auf der Haut. Schuld war die handgesponnene Schafwolle. Als Baumwolle den hiesigen Markt eroberte, verlor die Schafwolle in Deutschland an Bedeutung. Momentan sieht es so aus, als würde sich das ändern und Wolle ein Revival erleben. Da bilden sich Spinn- und Strickgruppen, Menschen besinnen sich auf die Naturfaser und manche kommen sogar komplett aufs Schaf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/niederlaenderin-baut-in-gildehaus-schafherde-auf-347428.html