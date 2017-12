Empfehlung - Neujahrsgala mit „Queenz of Piano“ und Salonorchester

jo Bad Bentheim. Die „Queenz of Piano“ und das Salonorchester Münster stehen bei der diesjährigen Neujahrsgala am Sonntag, 21. Januar, auf der Bühne des Bentheimer Kursaals. Beginn ist um 19 Uhr. Mit Unterstützung des Fachklinik-Geschäftsführers Klaus Kinast findet die Gala als Nachfolgeveranstaltung der städtischen Neujahrskonzerte bereits zum fünften Mal statt. „Das Konzept sieht vor, dass die Gala aus zwei Teilen besteht“, sagt Bodo Wolff, der als Leiter der Musik Akademie Obergrafschaft für die musikalische Gestaltung zuständig ist. „Der erste Teil ist vom musikalischen her eher experimenteller Natur, der zweite Teil ist dann klassischer“, sagt Wolff.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/neujahrsgala-mit-queenz-of-piano-und-salonorchester-218724.html