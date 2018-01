Empfehlung - Neujahrsgala in Bad Bentheim mit zwei Programmen

Bad Bentheim. Klaus Kinast, der Geschäftsführer der Fachklinik, die die Neujahrsgala in der gegenwärtigen Form schon zum fünften Mal veranstaltet, freute sich auch über den Zuspruch beim Publikum – ebenso wie über den Blumenstrauß von Bürgermeister Pannen für seine Gattin. Kinast zeigte sich überzeugt von dem Programmkonzept dieses Abends, vor und nach der Pause zwei unterschiedliche Programme zu bieten. Und der weitere Verlauf des Abends sollte ihn und seine Mitstreiter in dieser Überzeugung bestätigen. Die Aufteilung zwischen dem Auftritt der „Queenz of Piano“ vor der Pause und dem erneuten Gastspiel des Münsterschen Salonorchesters nach der Pause entsprach nicht nur dem unterschiedlichen Geschmack des Publikums, sondern unterstützte die Wirkung der beiden unterschiedlichen Programmteile. Hätte man sie zeitlich mit einem abendfüllenden Anspruch überdehnt, hätte das die zündende Unterhaltung eher gemindert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/neujahrsgala-in-bad-bentheim-mit-zwei-programmen-222723.html