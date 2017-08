Empfehlung - Neugestaltung der Bentheimer Touristinfo zunächst vertagt

Bad Bentheim. Die Touristinformation in Bad Bentheim soll neugestaltet werden. Die Mitglieder des Ausschusses für Tourismus und Kultur beschlossen in ihrer Sitzung am Montagabend mit drei Enthaltungen und sechs Ja-Stimmen, eine Empfehlung zu vertagen. Kritik äußerten die Ratsmitglieder daran, dass die Vorlage nur einen Entwurf enthielt. „Von zwei Entwürfen wurde einer ohne demokratischen Beschluss unter den Tisch fallen gelassen“, kritisierte Hermann Schulze-Berndt (CDU). Bürgermeister Dr. Volker Pannen räumte im Nachhinein im GN-Gespräch ein, dass die Kritik berechtigt sei. Es habe zu der Vergabe kein festgelegtes Verfahren gegeben, dadurch sei die Entscheidung jedoch möglich gewesen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/neugestaltung-der-bentheimer-touristinfo-zunaechst-vertagt-205619.html