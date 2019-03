Empfehlung - Neues Leitungsteam der Rheuma-Liga AG Bad Bentheim

Gildehaus Die Rheuma-Liga AG Bad Bentheim hielt kürzlich im voll besetzten Saal in der Gaststätte Hesselink in Gildehaus die Mitgliederversammlung ab. Ihre Teamleiterin Anne Heckhuis begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder. Aktuell gehören der Rheuma Liga AG Bad Bentheim 635 Mitglieder an. Diese Mitglieder sind in 99 Gruppen im Bad aktiv.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/neues-leitungsteam-der-rheuma-liga-ag-bad-bentheim-286685.html