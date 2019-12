Neues Feuerwehrhaus für Gildehaus

Der Brandschutzplan ist in Bad Bentheim unbestritten. Danach müssen am Feuerwehrhaus in Bad Bentheim Anbauten für zwei Anhänger und Zubehör geschaffen werden. Gildehaus braucht ein komplett neues Feuerwehrhaus an einem neuen Standort im Westen des Dorfes.