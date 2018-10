Neuer Fachklinik-Chef will vorhandenes Potenzial nutzen

Im August hat Marco Titze seinen Dienst an der Fachklinik in Bad Bentheim angetreten und wurde zunächst von Vorgänger Klaus Kinast eingearbeitet. Im Gespräch mit den GN verrät Titze seine Pläne. In Zukunft könnte auch ein Zug am Kurbad halten.