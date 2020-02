Empfehlung - Neuer Anbau am DGH Waldseite perfektioniert die Nutzung

Waldseite Als die Kindertagesstätte Löwenzahn in Waldseite vor sieben Jahren ihren Betrieb aufnahm, gab es noch kein Mittagessensangebot. Dies hat sich schnell geändert, berichtet die Leiterin Tanja Holke. Heute nehmen 25 der insgesamt 47 Kinder am Essen teil – und nutzen dafür die Küche des benachbarten Dorfgemeinschaftshauses. Damit sowohl die Belange der Lebenshilfe-Kita als auch die der übrigen Nutzer des DGH bestmögliche Berücksichtigung finden können, ist nun ein neuer Anbau entstanden. Bis auf ein paar Kleinigkeiten sind die Arbeiten abgeschlossen und der Raum ist nutzbar. Am Wochenende trafen sich Vertreter der Kita, der Landgemeinden Waldseite und Hagelshoek sowie der Stadt Bad Bentheim zur offiziellen Inbetriebnahme.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/neuer-anbau-am-dgh-waldseite-perfektioniert-die-nutzung-342649.html