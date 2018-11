Empfehlung - Neue Schule wird wohl erst 2024 gebaut

Bad Bentheim Der Schulneubau für den Sekundarbereich I in Bad Bentheim wird frühestens 2023, wohl eher 2024 realisiert werden. Das sehen die Haushaltsansätze der Stadtverwaltung vor. Darin sind für das Jahr 2024 5,7 Millionen Euro, für 20255 Millionen Euro und für 2026 4,6 Millionen Euro vorgesehen. Einem zuvor von der Verwaltung angestrebten Baubeginn 2023 hat der Landkreis einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Wir dürfen uns nur in dem Maße neu verschulden, wie wir uns in den vergangenen fünf Jahren entschuldet haben“, erklärt Bürgermeister Dr. Volker Pannen. Das waren 2,8 Millionen Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/neue-schule-wird-wohl-erst-2024-gebaut-266109.html