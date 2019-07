Empfehlung - Neue Parkplätze und Ampel an Südstraße fertiggestellt

Bad Bentheim Insbesondere die Parksituation hat die Südstraße in Bad Bentheim in jüngster Zeit zu einem Sorgenkind für die Stadt werden lassen. Während in einem Teilabschnitt bald ein Parkverbot gilt, soll ein neuer Parkplatz an der Ecke zur Lingerstiege für eine erste Entlastung des Verkehrs sorgen. Von einem sanierten Gehweg und einer neuen Ampelanlage sollen an dieser Stelle dagegen vor allem Fußgänger profitieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/neue-parkplaetze-und-ampel-an-suedstrasse-fertiggestellt-310332.html