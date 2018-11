Empfehlung - Neue Leuchten lassen Burg Bentheim erstrahlen

Bad Bentheim Die Burg Bentheim präsentiert sich ab sofort in einem neuen weiß-warmen Licht. Mit insgesamt 18 neuen LED-Strahlern wird die Burg an 15 Standorten in Szene gesetzt. Die neuen Strahler ersetzen an einigen Stellen ältere Leuchten, die teilweise defekt oder stark wartungsanfällig waren. Weitere Standorte sind im Rahmen der Umrüstung hinzugekommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/neue-leuchten-lassen-burg-bentheim-erstrahlen-266289.html