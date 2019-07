Neue Hublifte für DB-Züge am Bahnhof Bad Bentheim

An Grafschafter Bahnhöfen bekannte Einstiegsquerelen für Rollstuhlfahrer sollen zumindest in Bad Bentheim der Vergangenheit angehören. Hublifte helfen nun am Bahnsteig in den Zug. Notwendig wird das insbesondere bei Fernzügen der Deutschen Bahn (DB).