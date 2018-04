Empfehlung - Neue Gedenktafel in Bad Bentheim erinnert an Eduard Cordes

Bad Bentheim. „Eduard Cordes war ein erfolgreicher Hotelier, ein vorausschauender Geschäftsmann und Kommunalpolitiker sowie ein kunstsinniger, engagierter Heimatfreund“: Das kann nun jeder an der früheren Wirkungsstätte dieses umtriebigen Tausendsassas nachlesen. An der Schlossstraße in unmittelbarer Nachbarschaft der Burg stand einst das Restaurant und Hotel „Bellevue“, das Eduard Cordes zu einem weit über Bentheim hinaus bekannten Urlaubs-, Kur- und Künstlerdomizil ausbaute. Heute ist von dem ehemals „ersten Haus am Platze“ nichts mehr übrig, es wurde 1966 abgebrochen. Dafür steht an dieser Stelle nun eine Gedenktafel, die die Erinnerung an Eduard Cordes wach hält.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/neue-gedenktafel-in-bad-bentheim-erinnert-an-eduard-cordes-233549.html