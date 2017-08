Empfehlung - Neuauflage des Lampionfests im Bentheimer Kurpark

sus Bad Bentheim. Die Besucher kamen zwar nicht im großen Schwall zum Lampionfest in den Bad Bentheimer Kurpark, dafür aber kontinuierlich bis zum Einbruch der Dunkelheit. So gab es auch keine langen Schlangen vor der Kasse, wie in manchem Jahr zuvor. Trotzdem zeigte sich Maike Hauser, die seit 20 Jahren Kassendienst beim Lampionfest macht, zufrieden. Das Besucheraufkommen sei gut, sagte sie auf GN-Nachfrage. Veranstaltungen unter freiem Himmel seien eben wetterabhängig, erklärte Verwaltungsdirektor der Fachklinik und Vorsitzender des Verkehr- und Verschönerungsvereins (VKV) Bernhard Bergmann. Der kräftige Schauer am frühen Abend habe sicher einige Menschen abgeschreckt. Außerdem habe sich gezeigt, dass eine Unterbrechung bei festen Veranstaltungen nicht guttäte. „Es gibt Leute, die sich das dritte Augustwochenende fest im Kalender anstreichen und etliche Bad Bentheim-Gäste, die ihren Besuch mit dem Lampionfest verbinden", begründete Bergmann. Er fand es ärgerlich, dass zeitgleich mit dem Fest im Kurpark das erste Grafschafter Fietsen Festival der Grafschaft Bentheim am Kloster Frenswegen in Nordhorn stattfand. „Mal abgesehen davon, dass wir uns als VKV gerne an der Radveranstaltung beteiligt hätten: Wenn man Tourismusmarketing vernünftig betreiben möchte, sollten Großveranstaltungen besser koordiniert werden", kritisierte der VKV-Chef und mahnte: „Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig bei Großveranstaltungen kannibalisieren." Und ein weiterer Punkt liegt Bergmann im Magen. Ein kleiner Verein wie der VKV könne das finanzielle Risiko für eine Großveranstaltung nicht alleine tragen. Selbst, wenn Organisation und Aufbau von freiwilligen Helfern übernommen werden: Die Ausgaben für die Bands und das Feuerwerk schlagen zu Buche. Wenn dann die Besucherzahl aufgrund des Wetters oder wegen anderer Gründen rückläufig sei, sei das für den VKV bitter. „Hier stößt der Verein an seine Grenzen", betonte Bergmann, der vom Ambiente des Lampionfestes überzeugt ist.(...)