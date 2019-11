Empfehlung - Nazi-Opfer bekommen durch Stolpersteine Namen

Bad Bentheim Das Gedenken an die Opfer, die zwischen 1933 und 1945 von den Nationalsozialisten verfolgt, vertrieben und getötet wurden, stand in der vergangenen Woche in Bad Bentheim gleich mehrfach im Fokus. Und auch in den kommenden Tagen besteht noch die Möglichkeit, sich über das Erinnerungsprojekt „Stolpersteine“ von Künstler Gunter Demnig zu informieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/nazi-opfer-bekommen-durch-stolpersteine-namen-329026.html