Naturschutz-AG sauer wegen Müll in der Kuhle

gn Bad Bentheim. Die Naturschutz-Arbeitsgemeinschaft der Realschule Bad Bentheim kümmert sich unter anderem um den ausgedienten Steinbruch „Schlüters Kuhle“ in der Nähe der Jugendherberge in Bad Bentheim. Vor einigen Tagen durchkämmten die Schüler das Gebiet auf der Suche nach Müll, wie Walter Oppel von BUND mitteilte. Besonders ärgerlich war für die Schüler, dass zahlreiche Beutel mit Hundekot achtlos einfach im Steinbruch „entsorgt“ worden waren, obgleich ein Abfallbehälter in der Nähe steht.

Die Naturschutz-AG richtet daher den Appell an die Bevölkerung, darauf zu achten, dass das Gebiet inmitten der Stadt Bad Bentheim nicht wieder zu einer wilden Müllkippe wird.

Die Mitglieder der AG schaffen dort Lebensräume für bedrohte Pflanzen- und Tierarten durch unterschiedliche Maßnahmen. So betreuen die Mädchen und Jungen selbstangefertigte Nisthilfen für unterschiedliche Höhlenbrüter wie Kohl- und Blaumeisen, Kleibern sowie Feldsperlingen und Rotschwänzchen. Alljährlich im Herbst werden diese gesäubert und, wenn nötig, repariert.