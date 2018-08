Empfehlung - Nächtlicher Besuch im Gotteshaus in Bad Bentheim

Bad Bentheim Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Bad Bentheim-Gildehaus öffnet die Pforten der Gotteshäuser für nächtliche Besucher. Unter dem Motto „Mit allen Sinnen durch die Nacht...“ werden die Kirchen am Freitag, 17. August, von 19 bis 23.30 Uhr geöffnet sein. „Wir gestalten eine Zeit für Sie, in der in ökumenischer Verbundenheit spirituelle und experimentelle Akzente gesetzt werden“, kündigt die Arbeitsgemeinschaft an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/naechtlicher-besuch-im-gotteshaus-in-bad-bentheim--246419.html