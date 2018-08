Empfehlung - „Nacht der Lichter“ in Bad Bentheim restlos ausverkauft

Bad Bentheim Für viele Freilichtbühnenfans ist die „Nacht der Lichter“ ein fester Bestandteil ihres Terminkalenders, heißt es in einer Ankündigung. Da wundere es nicht, dass die „Nacht der Lichter“ auch in diesem Jahr bereits nach kurzer Zeit ausverkauft war. Damit werden an diesem Termin rund 1225 Besucher zur Freilichtbühne strömen – eine Herausforderung für das Parkplatz-Team.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/nacht-der-lichter-in-bad-bentheim-restlos-ausverkauft-247965.html