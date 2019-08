Empfehlung - Nachruf: TuS Gildehaus trauert um Gisela Lehmann

Gildehaus Der TuS Gildehaus trauert um die gute Seele des Vereins. Gisela Lehmann, seit 2006 Betreiberin des Vereinsheims am Romberg, ist am Donnerstag plötzlich und unerwartet im Alter von 72 Jahren verstorben. Am 24. August hätte sie ihren 73. Geburtstag gefeiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/nachruf-tus-gildehaus-trauert-um-gisela-lehmann-312280.html